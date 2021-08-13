Изменились выплаты заразившимся медикам и семьям умерших от COVID медиков

Как сообщил заведующий юридическим отделом Министерства здравоохранения и социального развития Азамат Жумакеев, изменился размер компенсационных выплат заразившимся медикам и семьям медиков: заразившийся COVID-19 медик получит 150 тысяч сомов, семья умершего медика - больше 4 миллионов сомов.

Порядок выплат несколько раз менялся. Сначала выплаты осуществлялись по распоряжению, принятому в апреле прошлого года правительством. Согласно ему, заразившийся медик получал 200 тысяч сомов, а семье умершего медика выплачивался 1 миллион сомов. Потом порядок снова был изменен и в соответствии с ним заразившийся медик должен был получать 75 тысяч сомов, а семья умершего - 2,8 миллиона сомов.

В начале 2021 года был утвержден уже новый порядок выплат компенсаций заразившимся коронавирусом медикам, а также семьям медиков, умерших от коронавируса. Азамат Жумакеев рассказал, что по новому порядку сумма компенсации определяется исходя из оклада медиков.

"Согласно этому порядку, медработникам, получившим заболевания при исполнении своих прямых обязанностей, выплачивается единовременное денежное пособие не менее 15-кратного размера оклада по занимаемой должности. Членам семьи погибшего работника выплачивается не менее 20 среднегодовых заработков умершего.

Если раньше оклад у медиков составлял примерно 5 тысяч сомов, то сейчас его поднимают до 10 тысяч. Исходя из нормы с 15-кратным окладом, заразившиеся медики будут получать приблизительно 150 тысяч сомов. Семьи умерших в среднем - больше 4 миллионов сомов", - пояснил он.

Всего по данным Минздрава, с начала пандемии в Кыргызстане коронавирусом заразились 6 639 медработников, из которых с выздоровлением выписали 6 211 медиков.

На сегодняшний день 1581 медику, заразившемуся коронавирусом, выплачено по 200 тысяч сомов, а семьям 33 медиков, умерших от коронавируса, выплатили по 1 миллиону сомов.

По словам юриста, для реализации нового порядка с января заявления о выплате компенсационных выплат рассматривают комиссии в самих организациях здравоохранения. Он сообщил, что о количестве поступивших заявок на выплаты и сколько денег выплачено по новому порядку, можно будет сказать только в конце сентября.

"Механизм начал работать только в мае этого года. Комиссии на местах уже начали работать и принимать заявки. Они передают подготовленные документы в Фонд обязательного медицинского страхования, который обрабатывает их", - добавил Жумакеев.

По словам замминистра здравоохранения Жалалидина Рахматуллаева, Минздрав до сих пор продолжает выплаты компенсаций медикам, которые переболели COVID-19 в прошлом году.

"Они продолжают изучать оставшиеся с прошлого года заявки, после принятия решения сообщают нам. Около 300 документов сейчас на рассмотрении. В этом году еще 448 медиков получили компенсации за прошлый год", - сказал он.

По словам самих медработников, получить компенсации от властей очень сложно, есть бюрократия и сложности при сборе документов. А родственники умерших медиков жалуются на то, что власти не рассматривают или откладывают их документы на получение компенсаций.