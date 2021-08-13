Талибы захватили Кандагар, Герат и Газни

Боевики террористического движения "Талибан" (запрещено в ряде стран) объявили о захвате города Кандагар. Ранее в среду был захвачен стратегически важный город Газни, который находится на главной автомагистрали Кабул-Кандагар, связывающей опорные пункты на юге со столицей, передает bbc.com.

Также сообщалось что, "Талибан" вошли в Герат.

Кандагар стал двенадцатой столицей, в которую вошли талибы за прошедшую неделю. То есть 12 из 34 столиц провинций страны сейчас находится под контролем "Талибана" - Нимроз, Джаузджан, Кундуз, Сари-Пул, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан, Бадахшан, Газни, Герат и Кандагар.

В большинстве случаев, города сдаются без боя, но в некоторых идут ожесточенные бои. По данным Agence France-Presse, в Герате правительственные силы были вынуждены отступить, "чтобы не допустить разрушения города". Утверждается, что при взятии Герата талибы "не встретили сопротивления".

Официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter заявил, что вся провинция Герат находится в руках талибов. По его словам, сторонники движения заняли "здание местной администрации, штаб-квартиру полиции и многие другие объекты", а бойцы правительственных сил сложили оружие и перешли на сторону "Талибана".

Кроме того, согласно утверждениям Муджахида, в четверг под контролем талибов оказался также Калайи-Нау - административный центр провинции Бадгис. Представитель "Талибана" подчеркнул, что при взятии города значительное число военнослужащих правительственных сил сдались, талибам удалось захватить множество единиц оружия и военной техники.

Ранее талибы захватили большую часть города Газни, афганскими силами безопасности контролируется только полицейская база на окраине города.

По данным Афганистан.ру, губернатор Газни Дауд Лагмани арестован по обвинению в сдаче провинции талибам. Отмечается, что чиновник покинул Газни и планировал бежать в Кабул. Афганские силы безопасности задержали его на пути в столицу в центральной провинции Вардак.

В МВД Афганистана подтвердили арест губернатора и сообщили, что вместе с ним были задержаны его коллеги.

На фоне захвата административных центров талибами Пентагон сообщил об отправке в Кабул 3 тысяч военнослужащих. Пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что дополнительные подразделения будут направлены в столицу в течение 48 часов. Он уточнил, что они будут временно развернуты в Кабуле для обеспечения эвакуации сотрудников посольства.

Великобритания также заявила об отправке дополнительного контингента в Афганистан в целях эвакуации своих граждан. По сообщениям британских СМИ, в страну будут направлены 600 военнослужащих.

Ранее США, Великобритания, Германия и ряд других стран призвали своих граждан срочно покинуть страну.

По данным ООН, за последний месяц в Афганистане было убито более 1000 мирных жителей. Буквально на этой неделе тысячи людей из северных провинций стали вынужденными переселенцами, направляясь в Кабул в поисках безопасности, передает ВВС

Временные лагеря были созданы на окраине столицы, те, кому не досталось места в лагерях, спят прямо на улицах или заброшенных домах.

Как стало известно ВВС, в среду президент Афганистана сменил главнокомандующего армией. Начальником штаба армии назначен командующий Корпусом специальных операций генерал Хебатулла Ализаи. Он заменил на этом посту генерала Вали Мохаммада Ахмадзая, который занимал эту должность всего с июля этого года.

Ахмадзай был отстранен от должности после успешного наступления талибов на столицы провинций.

В среду президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани вылетел в северный город Мазари-Шариф, который традиционно является бастионом противников талибов, чтобы попытаться сплотить там проправительственные силы.

Мазари-Шариф расположен недалеко от границ с Узбекистаном и Таджикистаном, и его потеря ознаменовала бы полный крах государственного контроля над северным Афганистаном.

Президент Гани провел в Мазари-Шарифе кризисные переговоры с этническим узбекским полевым командиром Абдул Рашидом Дустумом и этническим таджикским лидером Аттой Мохаммадом Нуром.

Гани пытался уменьшить влияние полевых командиров в попытке усилить Афганскую национальную армию, но теперь вынужден обращаться к ним за помощью в противостоянии "Талибану". Ранее на этой неделе президент также согласился вооружить проправительственное ополчение.