"Алга" попала в кризис

Вчера в очередном туре чемпионата страны по футболу среди команд премьер-лиги бишкекская "Алга" на своем поле сыграла вничью -2:2 с "Абдыш-Атой" из Канта и теперь ее перспективы завоевать золотые медали в первенстве стали весьма туманными.

Сезон "Алга" начала бодро. Бишкекские игроки побеждали основных своих соперников даже в гостях, действовали на поле быстро, дерзко, их выступления по достоинству оценивали даже болельщики других команд. Казалось, в этом году произойдет сенсация - прервется многолетняя чемпионская монополия "Дордоя", и на высшую ступень пьдестала почета поднимутся футболисты нашего некогда самого популярного клуба. На эти надежды и мечты имелись более чем веские основания. Подопечные молодого, но уже достаточно опытного тренера Валерия Березовского оторвались от ближайшего преследователя - того же "Дордоя" по итогам первых двух кругов чемпионата на 7(!) очков.

Но во второй половине чемпионата алгинцы начали буксовать. Улетучилась куда-то их удаль, игроки на поле перестали понимать друг друга, образно говоря, исчезло куда-то нападение, а защита стала действовать с грубейшими ошибками. В первом полуфинальном матче розыгрыша Кубка "Алга" победила "Дордой" только благодаря 11-метровому штрафному удару, а в чемпионате страны сначала сыграла вничью с "Каганатом - (0:0), затем на своем стадионе была бита ошским "Алаем" -( 0:1), и вот вчера, 12 августа, с трудом избежала поражения в поединке с кантской "Абдыш-Атой", забив спасительный гол уже в компенсированное время. Таким образом, и было растеряно преимущество в семь очков. "Алгу" с первого места в турнирной таблице оттеснил могущественный "Дордой", победив вчера ошский "Алай" со счетом 1:0. Теперь наш многократный чемпион не захочет расстаться с привыкшей для него ролью лидера национального первенства.

Матч "Алга" - "Абдыш-Ата" вышел на редкость драматичным. Безответственно сыграл один защитников бишкекчан (не будем называть его фамилию, пожалеем молодого игрока), который отправляя мяч своему вратарю, не заметил мчащегося на него полузащитника кантовчан Максата Алыгулова. Игрок "Абдыш-Аты" перехватил медленно катящийся кожаный снаряд и спокойно вонзил его в сетку ворот хозяев поля. Через три минуты алгинцы сами забили себе гол. В итоге, к 10 минуте матча счет стал 2:0 в пользу гостей.

А затем на поле в исполнении хозяев поля началось броуновское, то есть хаотичное, бессмысленное движение. Достаточно сказать, что за первую половину встречи они не нанесли ни одного точного удара по воротам "Абдыш-Аты". Да, алгинцы старались быстро домчаться до штрафной площадки соперника, но вот что делать дальше, они, похоже, напрочь забыли (а может, и никогда не знали!). И все же алгинцам в конце первого тайма улыбнулась удача. Нападающий Ирисдавлат Хакимов точно пробил штрафной удар. Правда, мяч во время своего полета успел коснуться кого-то из игроков "Абдыш-Аты", срикошетил, и только потом влетел в ворота кантовчан. Но в любом случае, алгинцы после окончания первых 45 минут ушли в раздевалку в приподнятом настроении.

...Хозяева поля долго не выходили на поле. Давно истекли положенные для перерыва 15 минут, абдышатинцы уже устали разминаться, а парней в красных футболках и шортах еще не было видно. Судя по всему, тренер Валерий Березовский долго и терпеливо объяснял им разницу между футболом и антифутболом. Увы, увещевания наставников алгинцев остались пустым звуком. Хозяева поля по-прежнему демонстрировали присущий, наверно, только им сумбурный и непонятный футбол, а вот соперники провели несколько впечатляющих атак. Алгинцы могли получить третий и четвертый гол в свои ворота, но отменно действовал их страж ворот Эржан Токотаев.

В середине второго тайма Валерий Березовский выпустил своего джокера, нападающего из Нигерии Алериву Олуватосина. Впрочем, джокер - это слишком громкий для этого форварда эпитет. Африканский футболист также ничего полезного "Алге" не принес. Да, он заставлял защитников "Абдыш-Аты" обращать на себя особое внимание, несколько раз пытался начать острые атаки, но попортить нервы голкиперу "Абдыш-Аты" Калысу Акималиеву оказался не в состоянии. Зато вышедший на замену юркий хавбек Азим Азаров сумел спасти свою команду от поражения. Он как нож сквозь масло прошел оборону "Абдыш-Аты" и нанес точный удар в дальний от Акималиева угол ворот.

После матча главный тренер "Алги" Валерий Березовский сказал корреспонденту VB.KG: " В этом году мы значительно обновили состав. Ребята еще не полностью понимают друг друга на поле, не понимают и тренерские задачи. Но,убежден, мы преодолеем эти проблемы. Для стабильного успешного выступления требуется время".

Прав тренер, но в то же время необходимо сказать, что без помощи столичных властей знаменитой некогда команде из кризиса будет выбраться крайне сложно. Да, горкенеш выделяет муниципальному предприятию "Футбольный клуб "Алга" (Бишкек)" солидный бюджет, у команды есть свой стадион. Плохо? Недостаточно! У команды нет тренировочной базы, где она бы могла спокойно готовиться к матчам и отдыхать. У "Алги" также нет своего тренировочного центра, не приобретено видеоборудование, с помощью которого алгинцы могли бы изучать игру других команд и видеть собственные ошибки. Одним словом, сегодня нельзя говорить о том, что "Алга" стала профессиональным клубом. Скорее это - любительская дружина. Да что говорить: у "Алги" даже нет своего спонсора. У всех команд мира с богатой историей есть помощники, а вот у "Алги" нет. Может новый и.о мэра Бишкека Айбек Джунушалиев устранит этот недостаток?