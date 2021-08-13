Российские военные в Кыргызстане отработали борьбу с беспилотниками

Военнослужащие российской объединенной военной базы "Кант", дислоцированной в Кыргызстане, отразили условную атаку ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и дронов-разведчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, в который структурно входит и данная база.

По замыслу учения, три ударных и два разведывательных БЛА условного противника попытались войти в воздушное пространство жилой и административной зоны российского военного объекта для нанесения бомбового удара и фотосъемки.

Получив сигнал к действиям, расчет комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Силок" приступил к сканированию и вычислению частот управления дронов. Используя программные средства, специалисты РЭБ смогли перехватить их управление. В итоге ударные БЛА были отведены на безопасное расстояние и уничтожены. Действия разведывательных БЛА были предотвращены огнем мобильной группы подразделения охраны на армейском вездеходе "Урал" 43206, с установленным в кузове 12,7-мм пулеметом "Утес".

Всего к учению привлекалось более 300 военнослужащих, в том числе из состава подразделений РЭБ, связи, охраны и противодействия терроризм

Немного раньше военные "Канта" приняли участие в турнире по стрельбе из штатного оружия. На полигоне "Ала-Тоо" они соревновались в стрельбе из пистолетов Макарова, автоматов АК-74 и отработали элементы упражнений на учебных точках: изготовка к стрельбе, смена огневой позиции, неполная разборка и сборка оружия и снаряжение магазина.

В турнире участвовало около 50 военнослужащих. Лучшую точность и большую сумму балов набрали офицеры управления военной базы, которые победили в общекомандном зачете.

А 12 августа на этой базе прошел торжественный митинг, посвященный Дню Военно-воздушных сил и 109-й годовщине их создания.

К личному составу обратился командир базы полковник Алексей Ларин. "Летчики российской военной базы "Кант" продолжают славные традиции первых русских авиаторов, которые проявили героизм во время Великой Отечественной войны, испытателей авиационной техники и конструкторов", - сказал Ларин, поздравляя военнослужащих и ветеранов ВВС с праздником.

В завершение мероприятия помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими иерей Александр Аношкин отслужил праздничный молебен.

Объединенная российская военная база "Кант" в Кыргызстане является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства этой организации в Центральноазиатском регионе. На вооружении базы стоят штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8МТВ.