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Участковые не будут проверять бизнес. Президент против инициативы Минфина

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров обозначил свою позицию по инициативе Министерства экономики и финансов, согласно которой расширяются полномочия участковых органов внутренних дел в выявлении и пресечении нарушений в экономической сфере. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как подчеркнул глава государства, сотрудники органов внутренних дел никоим образом не должны вмешиваться в деятельность субъектов предпринимательства. Участковые уполномоченные милиции обязаны заниматься своими прямыми обязанностями - охранять общественный порядок и проводить профилактику преступлений на вверенных им участках.

Он отметил, что в настоящее время в стране создаются благоприятные условия для ведения бизнеса через сокращение проверок и привлечение инвестиций.

В этой связи Садыр Жапаров выступает категорически против инициативы Министерства экономики и финансов по наделению участковых соответствующими полномочиями.


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URL: https://www.vb.kg/404820
Теги:
бизнес, закон, президент, проверки, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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