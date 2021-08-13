Кыргызстан укрепит экономические связи с Челябинской областью

Перспективы сотрудничества между Кыргызстаном и Челябинской областью обсудили генеральный консул КР Екатеринбурге Руслан Бийбосунов и делегация этого российского региона. В ее состав вошли заместитель министра сельского хозяйства области ИннаПодшивалова, исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований области, вице-президент Уральской ассоциации туризма Александр Решетов, глава Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области Николай Шиманович.

Члены делегации проинформировали о планируемой на 19-21 августа в Челябинске международной сельскохозяйственной выставке, организуемой правительством области. И пригласили к участию в ней кыргызских партнеров. Инна Подшивалова сообщила, что будут направлены официальные приглашения полномочным представителям Кабинета министров Кыргызстана в его областях, а также в республиканское Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов.

Руслан Бийбосунов выразил благодарность за приглашение и отметил, что со стороны генконсульства будет оказано содействие кыргызской стороне в формировании делегации.

Александр Решетов рассказал о туристическом потенциале своего региона и подчеркнул, что в настоящее время для жителей Челябинской области особое значение имеет оздоровительный туризм. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в этой отрасли, ход реализации договоренностей, достигнутых по результатам участия делегации Челябинской области в международной туристической выставке – ярмарке "Issyk-Kul ITF – 2021 "I am nomad", проходившей в мае текущего года в Чолпон-Ате.

Также речь шла о новых совместных мероприятиях, направленных на развитие межрегионального сотрудничества, расширение связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Стоит отметить, что на этих направлениях Кыргызстан и Челябинская область уже наработали хороший партнерский потенциал. Этому способствовало, в том числе, и проведение в июне 2018 года в Челябинске седьмой российско-кыргызской межрегиональной конференции, организаторами которой выступили Министерство экономического развития РФ и на тот момент Министерство экономики КР при поддержке Фонда Росконгресс.

В этом форуме на тему "Роль цифровой трансформации в экономической интеграции Российской Федерации и Кыргызской Республики", приняли участие более 300 делегатов. В их числе – представители администраций президентов обеих стран, руководства регионов России и Кыргызстана, деловых кругов, неправительственных организаций, экспертного сообщества. В ходе конференции также было подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Бишкеком и Челябинском.