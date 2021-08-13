В ЕАЭС минимизируют трудности при перемещении товаров

В Евразийском экономическом союзе будет активизирована деятельность таможенного блока. Необходимость этого была подчеркнута во время встречи министра по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Максата Мамытканова (Кыргызстан) и первого заместителя руководителя Федеральной таможенной службы РФ России Руслана Давыдова.

Особое внимание было уделено укреплению взаимодействия ЕЭК и ФТС, в том числе, в сферах таможенного администрирования интернет-торговли, применения в ЕАЭС навигационных пломб и создания единой системы транзита. Речь шла о реализации недавно утвержденного Коллегией ЕЭК пакета документов, содействующих эксперименту по внешней электронной торговле, о работе, проводимая таможенным блоком ЕЭК по проекту соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок.

"Важнейшей задачей таможенного блока Комиссии является реализация Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, где определены принципиальные векторы дальнейшей унификации таможенного администрирования для обеспечения единого таможенного регулирования, – отметил Максат Мамытканов. – Это позволит минимизировать проблемные ситуации при перемещении товаров, в чем заинтересованы все государства Союза, включая Россию".

Руслан Давыдов выразил уверенность, что блок таможенного сотрудничества ЕЭК будет и дальше "выступать локомотивом развития интеграции и унификации в рамках Союза".

Участники встречи подчеркнули, что готовящиеся сейчас международные соглашения и поправки в Таможенный кодекс ЕАЭС помогут совершенствованию права Союза в сфере таможенного регулирования, сделают более эффективной деятельность регуляторов.

В соответствии с распоряжением Совета ЕЭК, работу по пилотному проекту предусмотрено провести в период 1 июня 2021-го по 31 декабря 2022 года, его фактическое применение начнется с ноября 2021-го. Принятый для этого пакет документов определяет особенности заполнения упрощённой таможенной декларации – декларации на товары для экспресс-грузов и заявления о выпуске товаров до подачи декларации. Также подготовлены изменения в правила заполнения реквизитов структур электронных таможенных документов. Кроме того, предусматривается дополнительная категория товаров, приобретаемых в сети интернет, которые могут быть заявлены к выпуску до подачи декларации. Это, по замыслу, позволит ускорить выпуск и доставку конечным потребителям – физическим лицам, оформившим онлайн-заказы на международных интернет-площадках.