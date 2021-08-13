Погода
$ 84.61 - 84.86
€ 99.20 - 100.60

В Кыргызстане традиционные линейки в честь Дня знаний пройдут 15 сентября

129  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане торжественные линейки для первоклассников в честь начала учебного года пройдут в традиционном формате 15 сентября. Это касается учреждений всех форм собственности. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова

- 15 сентября состоится традиционный День знаний. Мы понимаем, что этого праздника ждут дети и родители. Первоклассники придут знакомиться со школой и учителями. Надеемся, эпидемиологическая ситуация стабилизируется, и большинство учителей успеют получить вакцину от коронавируса. Очень надеемся, что все пройдет традиционном режиме, мы делаем все возможно чтобы дети пришли в школы, - сказала Надира Джусупбекова.

По ее словам в организациях всех уровне образования работает 152 тысячи 827 сотрудников (включая младший и технический персонал).

- Учитывая распространённость COVID, а также то, что республика находиться в "желтой зоне" эпидемиологического риска, а Бишкек и Иссыык-Кульская область в "красной зоне" по распространённости COVID, нам необходимо вакцинировать не менее 70 процентов населения республики для формирования коллективного иммунитета. По информации Минздрава на 10 августа всего вакцинировано первой дозой 55 тысяч 207 сотрудников образовательных организаций, а это 36 %. Нам поставлено условие о вакцинации не менее 70 % сотрудников. Таким образом до 15 сентября необходимо вакцинировать еще 52 тысяч сотрудников сферы образования по всей стране, - сообщила Надира Джусупбекова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404829
Теги:
Министерство образования, школа, Кыргызстан, COVID-19, вакцинация
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  