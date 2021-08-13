В Кыргызстане традиционные линейки в честь Дня знаний пройдут 15 сентября

В Кыргызстане торжественные линейки для первоклассников в честь начала учебного года пройдут в традиционном формате 15 сентября. Это касается учреждений всех форм собственности. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова

- 15 сентября состоится традиционный День знаний. Мы понимаем, что этого праздника ждут дети и родители. Первоклассники придут знакомиться со школой и учителями. Надеемся, эпидемиологическая ситуация стабилизируется, и большинство учителей успеют получить вакцину от коронавируса. Очень надеемся, что все пройдет традиционном режиме, мы делаем все возможно чтобы дети пришли в школы, - сказала Надира Джусупбекова.

По ее словам в организациях всех уровне образования работает 152 тысячи 827 сотрудников (включая младший и технический персонал).

- Учитывая распространённость COVID, а также то, что республика находиться в "желтой зоне" эпидемиологического риска, а Бишкек и Иссыык-Кульская область в "красной зоне" по распространённости COVID, нам необходимо вакцинировать не менее 70 процентов населения республики для формирования коллективного иммунитета. По информации Минздрава на 10 августа всего вакцинировано первой дозой 55 тысяч 207 сотрудников образовательных организаций, а это 36 %. Нам поставлено условие о вакцинации не менее 70 % сотрудников. Таким образом до 15 сентября необходимо вакцинировать еще 52 тысяч сотрудников сферы образования по всей стране, - сообщила Надира Джусупбекова.