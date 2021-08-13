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Болтурук: Мы не боимся и Кумтор уже не остановить!

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- Бакыт Басарбек
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Судя по всему все попытки канадского руководства "Centerra Gold Inc." остановить работу рудника Кумтор потерпели полное фиаско. По крайней мере, можно с уверенностью констатировать, что Кыргызстан неплохо справляется с управлением рудником.

К примеру, ранее сообщалось о том, что часть иностранных поставщиков в одностороннем порядке приостановила поставки необходимого оборудования и запасных частей, объяснив это обеспокоенностью процедурой банкротства рудника, которую инициировала канадское руководство "Centerra Gold". Судебный процесс по этому делу проходит в США и зачастую предвзято освещается иностранными СМИ. Несмотря на все сложности проблему с поставками удалось быстро решить.

- Мы этот натиск выдержали. Работа идет. Мы работаем с альтернативными поставщиками, находим альтернативные схемы поставок. Плюс подключились наши юристы в Нью-Йорке. Это нормальный, живой процесс. Мы не боимся и наш рудник уже не остановить, - заявил временный внешний управляющий компании Тенгиз Болтурук.

Более того, временным внешним управляющим инициированы процедуры, которые обеспечивают прозрачность закупок товаров и услуг.

Возможно, прав был один эксперт, который ранее заявил, что канадцам дешевле обойдется уступить Кыргызстану.

- Сейчас даже если мы договоримся, даже если они выиграют суды в Канаде, последствия теперь уже будут иные. Местное население им работать уже не даст. Потому что люди уже поняли, что нынешняя власть решительно настроена и что Кумтор – достояние нашего народа. Поэтому канадцам стоит пойти на уступки, им это точно дешевле обойдется, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/404830
Теги:
Кумтор, правительство, Кыргызстан, Тенгиз Болтурук
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