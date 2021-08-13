Журналисты и блогеры проверили свои знания по выборному законодательству

Представители СМИ и блоггерского сообщества приняли участие в интеллектуальной игре "Quiz Night", посвященной избирательной системе и выборному процессу.

Игра была организована в рамках недели "Electoral Rights Fest" Представительством Международного фонда избирательных систем (IFES) в Кыргызской Республике совместно с Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики при содействии Агентства США по международному развитию (USAID).

Мероприятие было ориентировано на расширение понимания избирательной системы и выборного законодательства Кыргызской Республики, истории выборов и мировых трендов в противодействии политической коррупции.

10 команд, сформированных журналистами, блоггерами и гражданскими активистами, соревновались в своих знаниях выборов, реализации избирательного права, гендерной представленности на выборах. Отдельный блок вопросов касался роли молодежи в выборах и процессе принятия решений, представленности граждан с ограниченными возможностями, квотирования.

Участники отметили актуальность данного мероприятия в преддверии нового избирательного цикла, связанного с предстоящими парламентскими выборами.

Заместитель председателя Независимого союза журналистов Семетей Аманбеков отметил роль подобных мероприятий в повышении понимания выборного процесса.

"Совсем недавно парламент принял новый конституционный закон "О выборах президента КР и депутатов ЖК КР". И через подобные интеллектуальные игры новые знания об особенностях, внесенных изменениях в закон буду закреплены. Также каждый участник смог расширить свои знания в области выборного законодательства соседних стран и всего мира. Я для себя почерпнул много интересных знаний, что в последующем поможет сделать свой вклад в совершенствование нашей избирательной системы".

В рамках игры была отмечена роль IFES и USAID в укреплении гражданского общества, расширения возможностей будущих лидеров через выборный процесс.

"Мы одна из древнейших групп, которая принимает участие в подобных интеллектуальных играх. Каждый раз тема разная, вопросы всегда на злободневную тему. Нам предстоят осенью выборы. Что это такое, как участвуют на выборах молодежь, женщины, люди с ограниченными возможностями – это все очень интересно. Особенно интересно тем, что мы получаем знания и опыт других стран, потому что эта игра давно вышла за пределы Кыргызстана. Мы изучаем опыт выборов не только в нашей стране, но и во всем мире", - рассказала Аделя Лаишева, директор Республиканского учебного центра медиа коммуникаций.

Оживленную дискуссию представителей медиа сообщества вызвал вопрос председателя Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабековой относительно выбытия депутатов, избирающихся по одномандатным избирательным округам.

"Игра была интересной, вопросы дали понимание о смешанной избирательной системе, которая сегодня внедряется в Кыргызстане, узнали о квотировании для женщин и ЛОВЗ. Узнали об избирательном процессе в Швейцарии, Ливане, других странах, как там реализуются избирательные права молодежи", - резюмировала редактор информационного сайта "Politmer.kg" Наргиза Нанакеева.