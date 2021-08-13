В рамках продолжающихся контртеррористических мероприятий ГКНБ Кыргызской Республики задержан активный член международных террористических организаций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Задержанный – гражданин Кыргызской Республики некий А.А. 1983 года рождения.

Установлено, что в 2019 году с целью участия в вооруженном конфликте на стороне бандформирований международных террористических организаций (МТО) он выехал за пределы Кыргызстана и хотел перебраться в зону вооруженного конфликта. Получив задание от главарей МТО "Исламское государство" (ее деятельность запрещена на территории КР) в Афганистане, А.А. планировал организовать насильственные акции террористического характера в нашей республике.

В рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРРП и решением судебных органов, задержанный А.А. водворен в ИВС Баткенского района.

ГКНБ КР продолжает комплекс оперативных мероприятий по выявлению преступных связей А.А.