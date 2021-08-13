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Акимы останутся без новых авто. Садыр Жапаров отменил тендер на их покупку

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- Оксана Гут
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Садыр Жапаров поручил отменить тендер, объявленный Автотранспортным объединением при Управлении делами президента КР, на закупку автотранспортных средств для глав районных государственных администраций (акимов) на 60 млн сомов. Об этом сегодня, 13 августа, сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

"Данное решение принято с учетом непростой экономической ситуации в стране и необходимостью сокращения неприоритетных бюджетных трат, а также мнения общественности вокруг данного вопроса", - сказал Султанбаев.


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URL: https://www.vb.kg/404833
Теги:
бюджет, президент, тендер, Кыргызстан, автомобили, Садыр Жапаров
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