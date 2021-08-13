Президент Туркменистана посетит Таджикистан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в середине сентября посетит Душанбе.

Он примет участие в саммитах глав государств ШОС и ОДКБ как приглашенный лично главой Таджикистана Эмомали Рахмоном гость, сообщил "Азия-Плюс" источник в правительстве страны.

Напомним, 16-17 сентября в Душанбе одновременно пройдут саммиты глав государств ШОС и ОДКБ.

Ожидается, что для участия в них в Душанбе соберутся высокопоставленные делегации из 17 стран мира, а также Генсеки ШОС и ОДКБ.

В дни проведения саммитов центр Душанбе почти полностью будет закрыт для движения транспорта, в столице будут предприняты усиленные меры безопасности.

Участниками ШОС являются Казахстан, Кыргызстан, Индия, Китай, Россия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя в Организации имеют Иран, Беларусь, Монголия, Афганистан, а партнёрами по диалогу являются Армения, Непал, Азербайджан, Турция, Камбоджа и Шри-Ланка.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.