Экс-вице-мэр Бишкека: взрыв в Воронеже напомнил о технике безопасности

Бывший вице-мэр Бишкека и экс-начальник Бишкекского троллейбусного управления Геннадий Милицкий прокомментировал VB.KG трагедию в Воронеже, где 12 августа взорвался маршрутный автобус, 19 человек пострадали, из них по последним данным двое скончались.

- Надо внимательно следить за состоянием автобусов, троллейбусов, маршрутных такси в Бишкеке. Без этого нельзя. Трагедия в Воронеже напомнила о необходимости строжайшего соблюдения техники безопасности, - сказал он.

Одна из версий взрыва автобуса в Воронеже: причиной взрыва могла стать неисправность установленного кустарным способом газового оборудования. По одной из версий, в автобусе оказался неисправен один из газовых баллонов, установленных на крыше, произошла утечка и взрыв, который разорвал крышу, выбил стекла и сорвал обшивку. Хотя по другим версиям взрыв произошел в нижней части автобуса. Ваш комментарий?

- Насчет газовой версии. У нас в Бишкеке автобусы тоже переводят на газ, но, разумеется, не кустарным способом. Все-таки решение о переводе на газ бишкекских автобусов – и экономичное, и экологичное. На сегодня газовое топливо – оптимальный вариант. При всем при том техника безопасности – превыше всего, - сказал Геннадий Милицкий.

Отметим, взрыв в автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа, когда автобус находился на остановке общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело.

Сведения о причинах взрыва расходятся. Один источников российских СМИ сообщил, что газового оборудования в автобусе не было, он был дизельным. По предварительным данным, следов взрывчатых веществ в автобусе не найдено.

Как сообщается, оперативным штабом российского Национального антитеррористического комитета (НАК) координируется деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по минимизации последствий происшествия.

"Отрабатываются различные версии произошедшего", - подчеркивают в НАК.