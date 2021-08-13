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Новый кинопроект "Курак" примет участие в Asian Project Market 2021

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- Анастасия Карелина
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Новый кинопроект Эрке Джумакматовой и Эмиля Атагельдиева "Курак" примет участие в Asian Project Market. Об этом на своей страничке в сети Facebook сообщила сама продюссер.

Азиатский рынок кинопроектов (Asian Project Market) пройдет с 12 по 14 октября в Бусане (Южная Корея) в онлайн-режиме в рамках международного кинофестиваля. И сейчас стала известна его программа. В нее отобраны 26 кинопроектов. Отборщиками были рассмотрены 429 заявок. Прошли в итоге 26. Это проекты из 15 стран: Кореи, Индии, Индонезии, Непала, Казахстана, Филиппин, Вьетнама, Тайваня, Грузии, Японии, Гонконга, Кыргызстана и совместные проекты.

Автор сценария и продюсер будущего фильма – Эрке Джумакматова. Соавтор сценария и режиссер – Эмиль Атагельдиев.

"Курак" – это истории о насилии и ущемлении прав и свобод женщин. В основу сценария легли реальные события. Сюжет развивается на фоне традиционного, патриархального общества современного Кыргызстана.

Поясним, что презентация будущего кинопроекта на Азиатском рынке кинопроектов дает шанс получить дополнительное финансирование на производство своего фильма.

- Мы очень рады и воодушевлены тем, что прошли с нашим новым проектом "Курак" на Asian Project Market! Надеемся, что и в своей стране мы найдем тех, кто поможет нам с реализацией данного кинопроекта, - написала Эрке Джумакматова.


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URL: https://www.vb.kg/404843
Теги:
кино, Южная Корея, фестиваль
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