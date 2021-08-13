Президент КР назвал условие выхода фильма "Семетей - сын Манаса"

Президент КР Садыр Жапаров выступил с заявлением по поводу съемок фильма "Семетей -сын Манаса". Свое мнение он высказал на своей странице в соцсети.

По его словам, перед выпуском фильма его должны будут просмотреть специалисты.

" У меня на приеме был кинорежиссер Омурзак Толобеков, который сказал, что собирается снимать фильм. Как я мог ему запретить, но в то же время я поставил условие.

После того, как закончатся съемки фильма, давайте соберем всех манасчы, историков, аксакалов и посмотрим фильм. Пусть они выявят все недостатки и только после этого выпустим фильм", - сказал глава государства.

Напомним, в Кыргызстане начались съемки полнометражного художественного фильма "Семетей – сын Манаса". Сценаристом и продюсером этого международного проекта является Омурзак Толобеков, который ранее в интервью редакции VB.KG рассказал, что проект поддержал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.