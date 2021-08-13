Представительство МВД КР в МВД РФ встретилось с соотечественниками в Москве

Представительство МВД КР в МВД РФ совместно с Посольством КР в РФ 12 августа провели встречу с руководителями кыргызских диаспоральных организаций и общественных объединений, тренерами спортклубов, также с лидерами объединений водителей таксопарков города Москвы и Московской области в связи с участившими случаями конфликтов в Москве среди иностранных граждан. Также, на данной встрече затронут вопрос по предупреждению и недопущения преступлений, совершаемых ОПГ и профилактики преступлений, связанных с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Участникам встречи была доведена достоверная информация по произошедшим инцидентам, проводимая работа представительством по линии борьбы с ОПГ, а также предупреждение и профилактика наркопреступлений среди молодежи. В ходе встречи было сделано обращение ко всем участникам данной встречи с просьбой провести информационно-разъяснительные работы среди соотечественников по соблюдению законодательств Российской Федерации и пресекать различные виды форм собраний, митингов, носящих деструктивный характер, и попросили в случае имеющейся информации обращаться в представительство МВД КР в РФ.

После чего участники выступили с обращениями и призвали молодежь прекратить в социальных сетях и различных мессенджерах неосторожные высказывания, разжигающие межнациональный конфликт, не распространять различные недостоверную информацию затрагивающую национальные вопросы, также участники встречи уверили об активизации проведения разъяснительных работ среди молодого поколения.

Кроме этого, участники встречи сделали свои обращения, которые были широко распространены в мессенджерах и социальных сетях.

В настоящее время проводится разъяснительная работа среди молодого поколения по нераспространению ложной информации.

Представительством МВД КР в МВД РФ на постоянной основе осуществляет мониторинг и отслеживает различные информации в социальных сетях и мессенджерах, в случае обнаружения какой-либо противоправной информации незамедлительно принимаются соответствующие меры.