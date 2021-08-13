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Наводнение в Караколе. Участковый помог семье с детьми эвакуироваться

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- Оксана Гут
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Во время наводнения в Каракол-Пристань, участковый милиционер Азат Эркинов помог семье эвакуироваться с места бедствия. Об этом рассказал руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Городской пляж Каракола был затоплен в ночь на 30 июля. Из-за сильных обильных дождей, уровень речки Караколка стал подниматься, и заливать территорию пляжа. Жертвой стихии стал арендатор Максат Турдубаев со своей супругой и двумя дочерьми, младшей которой всего 8 месяцев.

По словам арендатора Максата Турдубаева, после поднятие уровня речки вода хлынула через заросли облепихи в сторону территории пляжа. В один миг в юрте, где он проживал с семьей и обслуживал пляж, вода затопила все почти до колена. Выбравшись на не затопленный участок с семьей, он постарался спасти необходимые вещи, чтобы укрыть супругу с детьми, т.к. на улице был очень сильный ветер. Но ему не удалось, вся округа была затоплена, и теплые вещи были в воде. Тогда он по мобильному телефону позвонил своему участковому милиционеру.

На призыв о помощи, находящийся в очередном трудовом отпуске участковый уполномоченный милиции ОВД г. Каракол Азат Эркинов отреагировал мгновенно. Прибыв на место, он первым делом на своей автомашине отвез женщину и детей на безопасный участок поселка, где их временно приютили местные жители. После, обратно прибыв на пляж, стал помогать Максату Турдубаеву перенести вещи в опорный пункт милиции, который находился не на подтопленном месте пляжа.

Оказав помощь, участковый милиционер Азат Эркинов стал объезжать обслуживаемую территорию вдоль устье речки Караколка, чтобы помочь другим семьям, которые попали под затопление.


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URL: https://www.vb.kg/404853
Теги:
Иссык-Кульская область, сель, Кыргызстан, Помощь, Наводнение, УВД
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