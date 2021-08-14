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Тренер Крестинин забыл, что старый конь борозды не портит

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- Вячеслав Аникин
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Много вопросов у болельщиков вызвал объявленный тренером сборной Александром Крестининым новый состав национальной дружины. 3 сентября наша команда в Бишкеке проведет товарищеский матч с футболистами Палестины, а поздней осенью будет участвовать в розыгрыше Кубке Азии. Так что наставнику необходимо проверить в деле максимальное число игроков.

Итак, вариант Крестинина выглядет следующим образом: вратари Кутман Кадырбеков ("Дордой" (Бишкек), Эржан Токотаев ("Алга" (Бишкек), Руслан Амиров ("Абдыш-Ата" (Кант), Артем Прядкин ("Шахтер" (Казахстан).

Защитники: Тамерлан Козубаев ("Туран" (Казахстан), Бегджан Сагынбаев, Авазбек Откеев, Айзар Акматов, Александр Мищенко (все - "Дордой"), Акромжон Умаров, Кайрат Изаков ("Алай" (Ош), Христиан Браузман ("Абдыш-Ата" (Кант).

Полузащитники: ("Шейх Рассел" (Бангладеш), Алимордон Шукуров ("Неман" (Беларусь), Фархат Мусабеков ("Туран" (Казахстан), Турсунали Рустамов,Давлятжон Баратов, Кайрат Жыргалбек уулу, Абай Боколеев (все - "Дордой", Одилжон Абдурахманов ("Бунедкор" (Узбекистан), Гулжигит Алыкулов ("Кайрат" (Казахстан), Атай Джумашев,Максат Алыгулов (все - "Абдыш-Ата"), Эмир Шигайбаев, Азим Азаров ("Алга").

Нападающие: Рыскельды Артыкбаев ("Дордой"), Эрнист Батырканов ("Ван" (Армения), Эльдор Молдожунусов ("Алай").

Одно из главных тренерских правил гласит: никогда не нужно резко омолаживать состав, то есть нет смысла смотреть в паспорт футболиста, в первую очередь необходимо оценивать его игру, а потом уже выносить вердикт: нужен он команде или нет. Да, предстоящий матч с Палестиной будет товарищеским, в таких играх и нужно проверять молодежь. В этом плане Александр Крестинин действует правильно и ему нужно только поаплодировать за умение и желание смотреть в будущее. Но с другой стороны, а если на официальные поединки все же будут приглашены опытные футболисты, ветераны национальной дружины, то смогут ли они сыграться, найти общий язык со своими молодыми партнерами. Музыкальные оркестры никогда за одну-две репетиции не исполнят должным образом произведения Чайковского или Рахманинова.

Из обоймы сборной выпали ( только вдуматься) многолетний капитан команды Валерий Кичин и вице-капитан Азамат Байматов. Они на протяжении многих лет цементировали оборону сборной Кыргызстана, и вдруг оказались не у дел. Не нужными национальной сборной оказались легионеры из Германии Виктор Майер, Виталий Люкс,Эдгар Бернхарт. Да, Виталий Люкс, кажется, отошел от футбола, но остальная немецкая гвардия в порядке, может помочь национальной дружине. Нет в списке кандидатов в сборную и Антона Землянухина, который в составе сборной заколотил в ворота соперников 12 мячей.

Он еще год-два мог бы помогать своим партнерам по сборной, выходя на замену. Неужели Крестинин и на этом неувядающем ветеране поставил крест? Будем надеяться, что после выздоровления вернется в строй основной бомбардир нашей национальной дружины Мирлан Мурзаев, на счету которого 14 забитых мячей.

Ветераны любой команде необходимы. Опытный игрок может подобрать к партнерам такие слова убеждения, что ни один тренер не решится озвучить их. Кроме того, ветераны часто своей игрой показывает пример добросовестного отношения к делу, любви к футболу. Повторимся: перемены в составе любой команды нужно делать своевременно, но и торопиться не следует. Сплав молодости и мастерства - вот ключ к успеху любой дружины.


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URL: https://www.vb.kg/404854
Теги:
футбол, Кыргызстан
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