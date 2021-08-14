В соцсетях запущен флешмоб поддержки кыргызстанского бойца Рафаэля Физиева

Желающие принять участие должны подписаться на аккаунт Физиева в Instagram. Организатор флешмоба активист Майкл Бекмамбетов.

Информацию об этом он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

Пользователи соцсетей были возмущены тем, что человека, который выступает и побеждает под флагом нашей страны, не встретили также как Хабиба Нурмагомедова.

"#Флешмоб СпасибоАтаман - это народная благодарность бойцу UFC Рафаэлю Физиеву за то, что флаг Кыргызстана гордо развевается на главной MMA-арене мира. Физиев входит в топ-15 бойцов UFC в легком весе, но у нашей восходящей звезды в Instagram всего 279 000 подписчиков, давайте увеличим их хотя бы до 500 000 и поздравим Физиева с победой, запустив волну подписок на аккаунт нашего бойца!", - написал он.

Боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, выступающий в легком весе в UFC, одержал победу на UFC265 7 августа. Он боролся с американцем Бобби Грином и выиграл со счетом 3:1.

Физиев вошел в рейтинг Топ-15 бойцов UFC в легком весе. Кстати, Конор Макгрегор в этом рейтинге 9-м месте.