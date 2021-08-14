Кыргызстан и Республика Корея ратифицировали договор о выдаче преступников

В Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики прошла встреча заместителя министра иностранных дел Азизбека Мадмарова с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в Кыргызской Республике Ли Вонджэ. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи состоялась церемония подписания протоколов об обмене грамотами о ратификации международных договоров, подписанных в ноябре 2018 года в городе Квачхон Республики Корея. Это - договоры между Кыргызской Республикой и Республикой Корея о передаче осужденных лиц, выдаче их и о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Действие договоров направлено на укрепление сотрудничества между нашими странами в уголовно-правовой сфере. Их ратификация даст возможность осужденным лицам отбывать наказание в государстве, гражданами которого они являются. Договоры, безусловно, будут способствовать повышению эффективности действий правоохранительных органов обоих государств по предотвращению и пресечению преступлений и проведению расследований.