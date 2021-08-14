Министр здравоохранения и посол Египта обсудили приоритеты сотрудничества

В Министерстве здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики прошла встреча министра Алымкадыра Бейшеналиева с послом Арабской Республики Египет в Кыргызской Республике с резиденцией в г. Нур-Султан г-жой Манал Эльсайед Ехия Эльшиннави. На встрече были обсуждены приоритетные направления в сотрудничестве двух стран в области здравоохранения.

"Я надеюсь, что мы с вами будем тесно работать и развивать отношения между нашими странами. Есть направления, которым мы отдаем приоритеты. Это - прежде всего развитие фармацевтических возможностей Кыргызстана и, частности, строительство совместных заводов по производству лекарственных средств и медицинских изделий", - сказал министр Алымкадыр Бейшеналиев.

По итогам встречи между сторонами достигнута договоренность по разработке проекта документа, регулирующего сотрудничество между ведомствами двух стран.

Посол Манал Эльсайед Ехия Эльшиннави недавно была назначена на эту должность и ее визит в Кыргызстан пока первый. Но, как отметили в ведомстве, намечаются хорошие перспективы в сотрудничестве двух стран, особенно в лекарственной сфере. Поэтому подобные результативные встречи будут продолжены.

Как известно, лекарственные препараты, производимые в Египте, соответствуют европейским стандартам и стандартам Всемирной организации здравоохранения.Страна сейчас производит 97 процентов необходимых ей лекарств.

Весной этого года в Египте открылся крупнейший на Ближнем Востоке фармацевтический кластер, где начали выпускать лекарства по разумным ценам, в том числе препараты от коронавируса. Фармацевтический кластер в Аль-Ханке превратил Египет в региональный центр фармацевтической промышленности на Ближнем Востоке. В нем более 160 производственных линий и научно-исследовательских лабораторий. Препараты отправляются на экспорт в разные страны.