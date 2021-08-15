Ущерб госказне в 3 миллиона сомов вскрыла прокуратура Баткенской области

Прокуратурой Баткенской области выявлен факт причинения материального ущерба государству должностными лицами Баткенского областного управления водного хозяйства в размере почти 3 миллиона сомов.

Ответственные лица управления водного хозяйства при проведении тендера на покупку запчастей и услуг по бетонированию водозабора "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района незаконно перечислили 1 657 851 сом частным предпринимателям. Но те не выполнили требования госзакупки по восстановлению данного объекта.

Также при проведении тендера на строительство насосных станций Капчыгай и Ак-Сай Баткенского района должностные лица этого управления признали победителями поставщиков, предложивших наиболее высокую цену за указанные в тендере услуги. Ущерб государству от завышения цены госзакупки составил 602 503 сома.

Прокуратурой также установлено, что ответственными лицами предприятия присвоены денежные средства более чем на 650 тысяч сомов, которые были оформлены в виде премий и командировочных расходов.

В результате незаконных действий должностных лиц государству причинен ущерб на общую сумму в 2 916 880 сомов. Материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 320 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ("Злоупотребление должностным положением") и начато досудебное производство.