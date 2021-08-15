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Европейский союз поддержит судебно-правовую реформу в КР до 2025 года

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- Нина Ничипорова
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Кыргызская Республика и Европейский союз подписали новое финансовое соглашение по программе "Юстиция для всех: внедрение реформы, ориентированной на человека в секторе юстиции Кыргызской Республики" для продолжения поддержки судебно-правовой реформы на период до 2025 года.

Проект финансового соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским союзом по проекту "Юстиция для всех: внедрение реформы, ориентированной на человека в секторе юстиции Кыргызской Республики" был одобрен правительством страны.

В рекомендациях комиссии по выработке согласованных предложений по дальнейшему реформированию судебной системы Кыргызской Республики, принятых указом президента КР, предусмотрено внедрение службы пробации и института досудебного доклада службы пробации, ведение аудио/видео протоколов, видео-конференц-связи, электронного документооборота, судебной статистики, IT-специалистов в штат судов.

Как известно, Цели устойчивого развития предусматривают обеспечение доступа к правосудию для всех лиц, гендерное равенство, ликвидацию всех форм насилия в отношении женщин и девочек в публичной и частной сферах. А также сокращение неравенства через повышение доступа к правосудию и гуманизацию санкций.

В рамках проекта Европейский союз намерен выделить 12 690 000 евро на улучшение системы юстиции и развитие верховенства права, внедрение системы мониторинга, ориентированной на широкие слои населения, совершенствование института пробации в соответствии со стандартами прав человека, разработку и продвижение альтернативных мер, не связанных с задержанием и тюремным заключением. А также на создание механизмов исправления и реабилитации.


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URL: https://www.vb.kg/404875
Теги:
Министерство юстиции, судебная реформа, Европейский союз
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