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Яков Кедми: Талибан придет в страны Центральной Азии, это вопрос времени

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- Бакыт Стамов
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Государственный и политический деятель Израиля, международный эксперт Яков Кедми рассказал свои соображения по поводу дальнейшего развития ситуации в Афганистане, который методично захватывают талибы, и в связи с этим в странах Центральной Азии.

"Вряд ли есть серьезная сила, которая предотвратит захват Талибаном Афганистана. Это будет единственное государство, где у власти стоит террористический, фундаменталистский ислам. И он будет искать распространения, поскольку в этом состоит их идеология. Так они [талибы] сделали в Афганистане, так они будут делать и дальше. Талибан мало чем отличается от ИГИЛа. Пока Талибан был союзником Запада, об этом не говорили.

Талибан в свое время был создан пакистанской военной разведкой для проведения диверсий и дестабилизации Кашмира, против Индии. Когда советские войска вошли в Афганистан, то они [пакистанская военная разведка] вместе с ЦРУ и МИ6 решили переквалифицировать Талибан с индийского направления на афганское и антисоветское. То есть это универсальная террористическая организация, которая по воле своих хозяев может быть перенаправлена", - говорит аналитик

"Это одно из самых диких, разрушительных и бесчеловечных направлений ислама. И теперь у них государство, которое будет развиваться и пойдет дальше. В первую очередь по родственным племенам. Они не могут пойти в Пакистан, поскольку он достаточно силен, они не могут пойти в Иран, поскольку там шииты, они не могут идти на восток. Они пойдут на север.

Все поклонники экстремистского, террористического ислама из Средней Азии поехали в какую-то далекую Сирию воевать во имя религии, так как они ее понимают. Там были кыргызы, узбеки, таджики и даже казахи, среди которых прежде не было сильного исламского влияния. А в этом случае речь не идет о том, чтобы ехать за тысячи километров. Так что сейчас стоит вопрос, когда это будет, а не будет ли это. Это вопрос естественного развития Талибана и Афганистана. Талибан пойдет в Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан", - считает Кедми.


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URL: https://www.vb.kg/404876
Теги:
Афганистан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Талибан, конфликт, Кыргызстан
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