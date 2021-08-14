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В Бишкеке завершат строительство парка Дружбы Азербайджана и Кыргызстана

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- Айжан Мамбеталиева
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Состоялась встреча министра иностранных дел Руслана Казакбаева с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Кыргызстане Гидаят Оруджевым.

Стороны обсудили итоги визита Руслана Казакбаева в Баку в июле этого года, а также инициативы кыргызской стороны по установлению отношений стратегического партнерства между двумя государствами, создание межгосударственного совета на уровне глав государств, создание в обозримой перспективе межрегиональной платформы "Центральная Азия - Южный Кавказ" (5+3) и возобновление договоренностей об Инвестиционном кыргызско-азербайджанском фонде.

Посол Гидаят Оруджев отметил, что азербайджанская сторона полностью поддерживает все инициативы Кыргызстана.

Кроме того, стороны выразили готовность к проведению заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между странами осенью 2021 года.

Руслан Казакбаев проинформировал о внутриполитической ситуации в КР и предстоящих выборах в Жогорку Кенеш КР.

Стороны выразили общее мнение о необходимости реализации совместных проектов, а также завершения строительства парка Дружбы Азербайджана и Кыргызстана и общеобразовательной школы в Бишкеке.

Министр поблагодарил азербайджанскую сторону за оказанную гуманитарную помощь в виде 40 тысяч доз вакцины "AstraZeneca".

В завершение встречи министр пригласил посла Азербайджана посетить торжественные мероприятия, приуроченные к 30-летию независимости Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/404880
Теги:
Азербайджан, МИД, парк, Кыргызстан
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