В Бишкеке завершат строительство парка Дружбы Азербайджана и Кыргызстана

Состоялась встреча министра иностранных дел Руслана Казакбаева с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Кыргызстане Гидаят Оруджевым.

Стороны обсудили итоги визита Руслана Казакбаева в Баку в июле этого года, а также инициативы кыргызской стороны по установлению отношений стратегического партнерства между двумя государствами, создание межгосударственного совета на уровне глав государств, создание в обозримой перспективе межрегиональной платформы "Центральная Азия - Южный Кавказ" (5+3) и возобновление договоренностей об Инвестиционном кыргызско-азербайджанском фонде.

Посол Гидаят Оруджев отметил, что азербайджанская сторона полностью поддерживает все инициативы Кыргызстана.

Кроме того, стороны выразили готовность к проведению заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между странами осенью 2021 года.

Руслан Казакбаев проинформировал о внутриполитической ситуации в КР и предстоящих выборах в Жогорку Кенеш КР.

Стороны выразили общее мнение о необходимости реализации совместных проектов, а также завершения строительства парка Дружбы Азербайджана и Кыргызстана и общеобразовательной школы в Бишкеке.

Министр поблагодарил азербайджанскую сторону за оказанную гуманитарную помощь в виде 40 тысяч доз вакцины "AstraZeneca".

В завершение встречи министр пригласил посла Азербайджана посетить торжественные мероприятия, приуроченные к 30-летию независимости Кыргызстана.