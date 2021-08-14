В Бишкек прошли дебаты по теме цифровизации судебной системы

Состоялся дебатный турнир среди молодежных команд по теме: "Цифровизация судебной системы как эффективный метод улучшения качества правосудия".

Он был нацелен на формирование дискуссионных навыков, развитие позитивных гражданских ценностей и критического мышления, повышение информированности о системе правосудия, в частности об аудио, видео фиксации (АВФ) судебных процессов.

В турнире, организованном Кыргызским государственным юридическим университетом при поддержке программы USAID-IDLO "Доверие суду" приняло участие двадцать команд.

Главный судья турнира Акылбек Насридинов сообщил, что команды изучили материалы по теме АВФ, проанализировали все возможные аргументы по своим выступлениям. Он считает, что это очень важная тема, так как цифровые технологии поднимают вопрос прозрачности правосудия на новый уровень.

Победители турнира Дастан Осмоналиев и Адилет Турсункулов поблагодарили организаторов и партнеров турнира, а также дебатное сообщество за поддержку молодежного движения.

- Такие турниры позволяют нам развиваться, расти и делать этот мир лучше",- сказал Дастан Осмоналиев.