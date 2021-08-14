Погода
$ 84.40 - 84.72
€ 98.90 - 99.97

В Бишкек прошли дебаты по теме цифровизации судебной системы

92  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Состоялся дебатный турнир среди молодежных команд по теме: "Цифровизация судебной системы как эффективный метод улучшения качества правосудия".

Он был нацелен на формирование дискуссионных навыков, развитие позитивных гражданских ценностей и критического мышления, повышение информированности о системе правосудия, в частности об аудио, видео фиксации (АВФ) судебных процессов.

В турнире, организованном Кыргызским государственным юридическим университетом при поддержке программы USAID-IDLO "Доверие суду" приняло участие двадцать команд.

Главный судья турнира Акылбек Насридинов сообщил, что команды изучили материалы по теме АВФ, проанализировали все возможные аргументы по своим выступлениям. Он считает, что это очень важная тема, так как цифровые технологии поднимают вопрос прозрачности правосудия на новый уровень.

Победители турнира Дастан Осмоналиев и Адилет Турсункулов поблагодарили организаторов и партнеров турнира, а также дебатное сообщество за поддержку молодежного движения.

- Такие турниры позволяют нам развиваться, расти и делать этот мир лучше",- сказал Дастан Осмоналиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404886
Теги:
молодежь, суд, турнир
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  