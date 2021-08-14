В Екатеринбурге обсудили вопросы кыргызско-российского сотрудничества

Консул Генерального консульства Кыргызстана в Екатеринбурге Чолпонай Аджиматова и Аким Кочкорского района Нарынской области Курбанбек Камчыев, прибывший в Екатеринбург по приглашению министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области посетили агропромышленную выставку "Всероссийский День поля – 2021".

Агропромышленная выставка проводится с 12 по 14 августа 2021 г. на территории Свердловской области в реальных полевых условиях. На полях выставки продемонстрированы новинки сельхозтехники и оборудования, различные сорта сельскохозяйственных культур.

Выставка организована Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. В рамках мероприятия проведена и деловая программа, на которой участники выставки обсудили перспективы развития и вопросы агропромышленного комплекса.

Представитель Кыргызстана ознакомился с современными образцами техники, достижениями в области селекции сельскохозяйственных культур, а также для дальнейшего взаимодействия состоялся обмен контактами с участниками выставки.

В тот же день в Екатеринбурге состоялась встреча Чолпонай Аджиматовой и Курбанбека Камчыева с заместителем министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмилой Берг.

В ходе встречи обсуждены вопросы межрегионального кыргызско-российского сотрудничества, Курбанбек Камчыев выразил благодарность за приглашение, в целях активизации совместной работы предложил совместно проработать подписание проекта Соглашения/Меморандума о побратимских связях с одним из районов Свердловской области.