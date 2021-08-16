В Аламудунском районе разыскивается без вести пропавший мужчина

ОВД Аламудунского района сообщает, что разыскивается без вести пропавший Турсунканов Замир Мырзабекович 1973 года рождения проживающая по адресу ферма "Лагерь –Труда" в близ Объездной дороги Аламудунского района, который вышел из дома 3 июля 2021 года и не вернулся.

Приметы: рост 175 см., худощавого телосложения, волосы черные короткие с проседью, нос прямой, брови густые темные, имеет бороду небольшой длины.

Был одет: белый батник, черные спортивные штаны, на ногах белые кроссовки в линию.

Особые приметы: на правой руке имеется татуировка с надписью Т.З.М, на плече имеется шрам 5-6 см, на правой ноге имеется шрам 5-6 см.

Просьба всем, кто владеет, какой либо информацией о данном лице, сообщить по телефонам: Деж. часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27,

(0312) 43-88-85, Деж. часть ОВД Аламудунского района (0312) 36-35-27, (0312) 36-35-23,0504 77-22-77, 055034-33-63(группа розыска).