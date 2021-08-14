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В Кыргызстане за первое полугодие выросла рождаемость

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- Нина Ничипорова
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За 6 месяцев этого года рождаемость в нашей стране абсолютных цифрах выросла с 72,654 до 73,597 младенцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные приводит Национальный статистический комитет.

В 2020 году ее уровень упал почти на десять процентов по сравнению с 2019 годом - с 173 601 до 158 112 детей.

Но, как сообщает Нацстаткомитет, за 6 месяцев этого года в Кыргызстане выросла и смертность по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,8% - с 16 113 до 18 013 случаев. Смертность выросла во всех регионах. Наибольший рост отмечен в Чуйской области и городе Бишкеке.

По последним данным статистики, отмечается ухудшение и показателей материнской и детской смертности.

"Безусловно, это отражение реального состояния нашей медицины. Именно от отсутствия научного подхода в работе зависит сегодня состояния не только материнской и детской смертности, но и медицины в целом", - считает заслуженный врач, президент Ассоциации медицинских работников, главный кардиохирург Минздрава, директор ЮРНЦССХ Калдарбек Абдраманов.

Уровень смертности в стране увеличивается год от года. В 2020 году этот печальный показатель по сравнению с 2019 годом вырос на 20%. В 2020 году смертность была высокой из-за осложнений после коронавирусной инфекции, внебольничной пневмонии. Сейчас одной из основных причин являются инфаркт, ишемический инсульт.


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URL: https://www.vb.kg/404892
Теги:
материнская смертность, рождаемость, Нацстатком
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