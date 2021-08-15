Детский хоспис объявил сбор средств на отдых ребят на Иссык-Куле

20 подопечных Первого детского хосписа – особенные мальчишки и девчонки поедут на Иссык-Куль в конце этого месяца. Отдохнуть их пригласили на южном берегу Иссык-Куля. Детям предоставляют бесплатное проживание и питание.

Необходимо собрать 15 тысяч сомов на питание и проживание взрослых, которые будут сопровождать ребят – это родители, медицинские работники, которые будут постоянно следить за здоровьем деток и волонтеры, которые будут помогать в уходе за ребятами.

Также необходимо оплатить большой автобус в обе стороны, которые доставит подопечных хосписа на озеро. Транспорт обходится в 35 тысяч сомов.

Если хоспису удастся собрать больше необходимой суммы, на оставшиеся средства они купят фрукты и сладости для детей.

Кстати, с прошлогоднего сбора на поездку на Иссык-Куль, на счету хосписа остались 4000 сомов, сейчас нужно собрать ещё 46000 сомов до 25 августа.

Любая посильная помощь, поможет воплотить эту поездку в жизнь!

Контактный номер: 0559647457 Ольга

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