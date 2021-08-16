Массовые драки в Москве: 26 граждан Кыргызстана депортированы из России

26 граждан Кыргызстана, участвовавших в массовой драке в Москве, депортировали из России. Об этом сообщают правоохранительные органы РФ.

Уточняется, что решение принято по итогам расследования, когда было подтверждено, что мигранты нарушили общественный порядок и эпидемиологические нормы.

Часть кыргызстанцев депортирована из московского аэропорта Домодедово авиарейсом в Ош, вторая - в Бишкек. Мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет.

Напомним, в начале июля на юго-востоке Москвы произошла массовая драка с участием мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана. Потасовка произошла накануне в 19.00 в районе метро "Кузьминки". По разным подсчетам, в ней приняли участие от 180 до 200 человек. Более ста человек были задержаны полицией, двое госпитализированы.

В начале августа вечером в городе Мытищи произошла новая массовая драка мигрантов, в том числе из Кыргызстана.

Только за последний месяц в Москве и Подмосковье произошло пять массовых драк с участием граждан Кыргызстана. После этого было принято решение всех трудовых мигрантов, занятых в московских службах такси, проверять. В столице России объявлены бессрочные рейды "Таксист" и "Мигрант".

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил пожизненно высылать мигрантов, нарушающих российское законодательство.

Нарушителей закона и нелегалов выдворяют из России тысячами. Согласно данным УФМС, только за первое полугодие 2021-го из России были высланы порядка 8,6 тысячи мигрантов.