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В Оше рассказывали о важности инклюзивного образования

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- Айжан Мамбеталиева
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В Оше прошли семинары для педагогов, медицинских работников и родителей по вопросам развития детей с синдромом Дауна, их вовлеченности в инклюзивное образование.

На семинаре для медработников было представлено клиническое руководство по диагностике и ведению детей с синдромом Дауна. Данный семинар осуществляется в рамках проекта фонда Сорос-Кыргызстан "Синдром Дауна не повод для изоляции".

- Это мероприятие очень важно, так как оно открывает двери для достойной жизни людям с синдромом Дауна. Родители, педагоги, медработники должны работать единой командой для того, чтобы максимально дать возможность людям с синдромом Дауна жить обычной жизнью, - сказала корреспонденту VB.KG руководитель фонда "Сантерра" Дина Эшалиева.


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URL: https://www.vb.kg/404907
Теги:
Ош, ЛОВЗ, инклюзивное образование
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