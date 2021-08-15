В Оше рассказывали о важности инклюзивного образования

В Оше прошли семинары для педагогов, медицинских работников и родителей по вопросам развития детей с синдромом Дауна, их вовлеченности в инклюзивное образование.

На семинаре для медработников было представлено клиническое руководство по диагностике и ведению детей с синдромом Дауна. Данный семинар осуществляется в рамках проекта фонда Сорос-Кыргызстан "Синдром Дауна не повод для изоляции".

- Это мероприятие очень важно, так как оно открывает двери для достойной жизни людям с синдромом Дауна. Родители, педагоги, медработники должны работать единой командой для того, чтобы максимально дать возможность людям с синдромом Дауна жить обычной жизнью, - сказала корреспонденту VB.KG руководитель фонда "Сантерра" Дина Эшалиева.