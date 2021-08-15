В Кыргызстане реализуют проект по производству систем беспилотных аппаратов

В Кыргызстане создадут ОАО "Транснациональная корпорация "Шумкар". В постановлении кабинета министров от 12 августа, оно будет реализовывать инвестиционный проект по производству систем беспилотных летательных аппаратов.

"Транснациональная корпорация "Шумкар" будет создано со 100-процентным участием государства в уставном капитале. Учредителем компании выступает Фонд по управлению госимуществом. Он также должен определить уставный капитал компании в размере 100 000 сомов, разделенных на тысячу штук простых именных акций номинальной стоимостью 100 сомов одна акция.

Также ФУГИ должен утвердить устав нового ОАО и согласовать его с уполномоченными органами в сфере оборонной промышленности, военной и гражданской авиации. Также необходимо будет произвести государственную регистрацию корпорации в органах юстиции и произвести государственную регистрацию учредительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Министерству экономики и финансов поручено выделить 100 000 сомов Фонду по управлению госимуществом и включить инициативу в республиканский бюджет. Контроль возлагается на отдел экономики и финансов администрации президента.