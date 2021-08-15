Диетолог предупреждает: арбузы таят в себе… опасность

Врач-диетолог, постоянный консультант нашей рубрики "Здравпункт" Баян Сманова объяснила, чего стоит опасаться любителям арбузов. "Самое опасное в арбузе - это фруктоза. И это научный факт", - подчеркнула она.

- Фруктоза запускает в организме процесс сродни голоду: поэтому, даже если вы наелись арбуза до отвала, все равно вскоре – вспомните свои ощущения - хочется чего-то пожевать. Это приводит к лишнему весу и ожирению, - предупредила доктор. - Поэтому злоупотреблять им и пытаться похудеть с его помощью не стоит, поскольку он имеет очень высокий гликемический индекс.

Но, по ее мнению, недооценивать пользу арбуза для организма тоже нельзя, в нём содержатся полезные аминокислоты, микроэлементы и витамины, которые благотворно сказываются на работе нашего организма. Например, человек получает значительную дозу витамина С, оберегающего клетки от повреждений и придающего коже и сосудам эластичность, а также витамина А, принимающего непосредственное участие в процессе зрительного восприятия, фолиевую кислоту, большое количество магния для обновления костной ткани и фосфор, который придаёт крепость костям и зубам. А аминокислоты способствуют расширению сосудов и поддерживают их тонус.

- Однако, вопреки широко распространённому мнению, арбуз нельзя считать волшебным средством, промывающим и очищающим организм от всех токсинов. Вместе с мякотью мы потребляем не только большое количество жидкости, но, как я уже сказала, и избыточное количество углеводов и сахара. Для его выведения в работу активно включаются почки, и чем больше сахара им необходимо вывести, тем больше жидкости они вытягивают из организма, - пояснила Сманова, добавив, что именно небольшие порции арбуза способны активизировать работу наших органов и систем.

- Надо всегда есть арбуз после полноценного обеда, причем не более 300-500 граммов ягоды за один прием пищи. И даже тем, у кого уровень сахара в крови в пределах нормы, не следует растягивать свой желудок, с годами его эластичность все меньше, назад он может и не собраться, - порекомендовала доктор.