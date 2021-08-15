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Талибы вошли в Кабул

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- Айжан Мамбеталиева
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Об этом сообщает издание "Коммерсантъ". В публикации говорится, что министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что боевики радикального движения "Талибан" входят в столицу Кабул со всех сторон. Администрация президента Афганистана утверждает, что Кабул не подвергался нападению и ситуация в городе находится под контролем. Лидеры политического крыла талибов объявили, что приостанавливают наступление, чтобы договорится о мирной сдачи города. Однако сообщается о боях в некоторых частях Кабула.

Лидеры "Талибана", которые находятся в Дохе, столице Катара, призвали своих боевиков воздерживаться от насилия в Кабуле. Также они обещают сохранить безопасные коридоры для тех, кто хочет покинуть Афганистан. Они призвали женщин укрыться в безопасных районах. Талибы обещают, что мирные жители не пострадают, а военным обещана амнистия.

"Мы заявляем, что Исламский Эмират никому не будет мстить. Те, кто служил в армии и в администрации правительства Кабула, прощены и находятся в безопасности. Никто не получит ответных мер. Все должны оставаться в своих домах и не пытаться покинуть страну. Мы хотим, чтобы все афганцы видели себя частью исламской системы, которую мы создадим",- заявили лидеры политического крыла талибов в Twitter.

Тем временем, как говорится в сообщении, силы талибов находятся в самом городе. Под контроль взят Кабульский университет на западе столицы. Талибы вывесили на нем свой флаг. Телеканал Al-Arabia сообщает, что на севере и юге Кабула правительственные силы вступили в бои с талибами.

Кабул - последний крупный город, над которым еще сохраняется контроль правительственных сил. Представители движения "Талибан" контролируют все пограничные переходы Афганистана, страну можно покинуть только из аэропорта Кабула. Ряд стран - в частности, Великобритания, США и Чехия - эвакуируют сотрудников посольств из Афганистана.


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URL: https://www.vb.kg/404910
Теги:
Афганистан, Талибан
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