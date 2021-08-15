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Сотрудники посольства Кыргызстана в Кабуле работают в штатном режиме

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- Айжан Мамбеталиева
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Министерство иностранных дел относительно ситуации в Афганистане, сообщает, что в министерстве внимательно отслеживают события, а также ежечасные изменения в военно-политической ситуации в Афганистане.

Посольство Кыргызстана в городе Кабул продолжает работать в штатном режиме. Министерство иностранных дел и посольство находятся на постоянной связи с гражданами нашей страны, временно находящимися в Афганистане, и предпринимают все усилия по обеспечению их безопасности, а также эвакуации на родину.

Боевики "Талибана" сегодня, объявили о полном контроле на всей территорией Афганистана. Представители движения заявили, что прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с властями с целью передачи власти.


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URL: https://www.vb.kg/404915
Теги:
Афганистан, посольство, Кыргызстан
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