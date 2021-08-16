Мэрия Бишкека намерена стимулировать горожан, получивших вакцину

В Бишкеке мэрия разрабатывает механизмы стимулирования горожан, получивших прививку и собирающихся ее получить. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета по итогам совещания акимов районов под руководством исполняющего обязанности мэра Бишкека Айбека Джунушалиева.

Во время совещания градоначальник напомнил руководителям о персональной ответственности за организацию и проведение вакцинации.

На заседании участники обсудили меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Вице-мэр Виктория Мозгачева отметила инициативу Первомайского акимиата, которые проводят акцию совместно с компанией "LION" среди вакцинированных по предоставлению скидок на покупку обуви.

Градоначальник поручил акимам усилить работу по вакцинации и активизировать информационную компанию. Вице-мэру Мозгачевой поручено провести анализ по исполнению этого поручения.