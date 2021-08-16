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"Добрые руки" предлагают бишкекчанам взять себе одного из питомцев фонда

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты, начатую три года назад. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Дом для Машки

Фонд помощи животным и VB.KG ищут человека, который станет хорошим хозяином для собачки по кличке Машка. Это здоровое, привитое и уже стерилизованное животное. Собака активная, но лает только по делу и чужих в дом не пускает. Привезут Машку на ее новое место жительства представители фонда. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Мини-овчарка

"Добрые руки" ищут дом для маленькой собачки, которую вы видите ниже на фото. Перед вами здоровое, привитое и также уже стерилизованное создание. Это животное с хорошим характером, активное. Собака проявила очень отличные охранные качества, поэтому в фонде ее зовут мини-овчаркой. Эдакий маленький "звоночек". А еще она любит играть с детьми. Если она вам понравилась, звоните: 0(709)784-537.

Шарик – хороший "звонок"

Представляем вашему вниманию пса по кличке Шарик. Это маленький кобелек, обладающий звонким голосом – хороший "звоночек". Пес здоровый, привитый от инфекционных заболеваний. К своим людям – добрый, к чужим – злой. Хотите, чтобы он охранял ваше хозяйство? Тогда набирайте: 0(709)784-537.

Ее зовут Pepsi

А эту красотку зовут Pepsi! И ей очень нужны любящие хозяева. Кошечке примерно три с половиной месяца. Животное очень похоже на кошку породы русская голубая. Наша Pepsi – найденыш. У киски прекрасный характер: спокойная, скромная, умная, хорошо ладит с другими животными. Pepsi прошла осмотр у ветеринара. Она – здорова! От паразитов обработана. Кстати, лоток знает на отлично! Хотите познакомиться с ней ближе? Тогда обращайтесь по следующему номеру телефона: 0(555)662-399 (только WhatsApp!).

Просто находка!

Обратите внимание на этого красавца! Не котик, а находка! Замечательный подросток семейства кошачьих. Парень - смелый, любопытный и очень ласковый. Котик тянется к людям, обожает спать в обнимку с человеком и тереться об ноги. Собак и других кошек не боится. Должен прекрасно адаптироваться на новом месте. Животное здоровое. Знает лоток. Привезут котика к его новому хозяину прямо домой. И еще… люди, которые о нем в данный момент заботятся, хотели бы ненавязчиво понаблюдать за тем, как он освоится на новом месте. Телефон для потенциальных хозяев: 0(553)410-354 (WhatsApp, Telegram).

Пушистые комочки счастья

Фонд помощи животным "Добрые руки" и VB.KG ищут заботливых хозяев для красивых котят, которых вы можете увидеть ниже на фотографиях. Животным от трех до четырех с половиной месяцев. Все очень подвижные и игривые. Две девочки - черная и черно-белая очень ласковые, любят помурчать. А вот мальчишка (серо-белого окраса) пока еще немного пуглив. Оказавшись в незнакомом месте, скорее всего, сразу спрячется. Осваиваться будет постепенно. Все котята здоровые, обработанные паразитов. Прекрасно знают лоток с наполнителем. В еде совсем не привередливы. Отдадут котят только ответственным людям, которые будут любить их, заботиться, лечить, если понадобится, и не станут пренебрегать стерилизацией. Если вам нужен маленький комочек счастья, звоните: 0(555)767-507.

Голубая мечта

Еще одна наша кандидатка на усыновление. Мы ищем добрые руки, в которые сможем отдать такую красивую голубую кошечку – ласковую и нежную. К сожалению, из-за старой травмы передняя лапка киски осталась кривой. Так что, мы ищем для нее хозяев, которые примут ее такой, какая она есть, и не пожалеют о своем выборе. Обращайтесь по номеру: 0(709)784-537.

Охраняет и любит детей

И последнее на сегодня животное – маленькая активная собачка, любящая детей, к тому же хороший "звоночек". Животное здоровое, привитое, стерилизованное (гулять и рожать щенков не будет). Привезут собаку по указанному будущим хозяином адресу. Больше информации вас дадут по телефону: 0(709)784-537.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук: на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".


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URL: https://www.vb.kg/404928
Теги:
акции, благотворительность, кошки, собаки, Бишкек, животные
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