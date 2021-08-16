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Бакетаев: Мировая демократия умерла в Афганистане

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- Бакыт Басарбек
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Захват власти в Афганистане талибами ярко показывает, что стандартная либеральная демократия не работает без учёта национальных традиций и философских скрепов. Об этом редакции VB.KG заявил политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, могущественные страны как СССР и США потерпели крах в внедрении своих идеологий афганскому народу.

- После вывода советских войск из Афганистана рухнул социализм, теперь после вывода американских войск рухнет и демократия в её современном виде.

Я бы не советовал разобщенным ведущим геополитическим странам и далее навязывать афганскому народу свое видение строительства государства и общества, так как все старания одних государств будут тормозиться другими странами, - сказал Бакетаев.

Эксперт добавил, что талибанизм рожден неудачами либералистической демократии.

- Общество начинает предпочитать порядок, а не управляемый хаос. Геополитический "дарквеб" порождает большие риски дестабилизации в Центральной Азии и поэтому соседние с Афганистаном страны, используя идентичность культур и вер, должны совместно искать мягкую консолидированную политэнергию.

Исходя из современной ситуации на геополитической шахматной доске мы в "цуцванге" и поэтому в Центральной Азии нас ждут великие потрясения, - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/404932
Теги:
Афганистан, США, СССР, Талибан
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