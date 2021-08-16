Фемида Кыргызстана озаботилась снижением количества разводов

Председатель Майлуу-Сууйского городского суда Мураталы Турмаматов встретился с имамами города Майлуу-Суу. На встрече обсуждались причины разводов и как их предотвратить. Поднимался и очень актуальный в Кыргызстане вопрос о браках с несовершеннолетними.

В этом году по сравнению с прошлым в Кыргызстане увеличилось как число зарегистрированных браков, так и количество разводов, сообщили в отделе демографической статистики Национального статистического комитета.

С января по май 2021-го брак зарегистрировали 20 315 пар - в 1,6 раза больше, чем за пять месяцев прошлого года (12 662). Но далеко не все люди, вступающие в брак, создают крепкие семьи: каждая четвертая из них распадается. Если за январь–май 2020-го официально развелись 3 128 пар, то за аналогичный период этого года - 4 924.

По данным Нацстаткома, в прошлом году зафиксировано более 9 тысяч разводов по стране. Но, судя по темпам бракоразводных процессов, в этом эта цифра будет перекрыта. В тройку лидеров по расторжению браков входят Бишкек, Чуйская и Джалал-Абадская области.

Одной из причин разводов служат ранние браки. Председатель суда Мураталы Турмаматов предложил имамам разъяснять верующим меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством в отношении лиц, которые насильно принуждают несовершеннолетних к вступлению с ними в брак. Причем говорить о семейных ценностях и об ответственности надо, по его мнению, не только в мечетях, но и в образовательных учреждениях, на предприятиях.

Согласно данным всестороннего исследования "Гендер в восприятии общества", проведенного фондами Народонаселения ООН (ЮНФПА), "ООН женщины", Международной организацией по миграции совместно с Нацстаткомитетом, похищение невест и ранние браки остаются самыми распространенными видами гендерного насилия в стране. Причем 70 процентов опрошенных осведомлены об уголовной ответственности за эти преступления. УК, кстати, предусматривает наказание от 5 до 10 лет. И тем не менее даже эта строгая мера не останавливает насильников. В обществе, как считают аналитики, все еще существуют для этого благоприятные условия, сильны традиционные убеждения и стереотипы относительно ала качуу и ранних браков, которые воспринимаются как само собой разумеющееся.