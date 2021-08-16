Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану

Обеспечить безопасный отъезд желающих покинуть Афганистан – с таким призывом выступили более 60 стран. Об этом говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом США.

Среди государств, поддержавших обращение, - США, Франция, Германия, Грузия, Украина, Италия, Великобритания, Австралия, Канада и другие. России и Кыргызстана, других государств Центральной Азии в перечне нет.

"Учитывая ухудшение ситуации в области безопасности, мы поддерживаем... и призываем все стороны уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, которые хотят покинуть страну", - сказано в заявлении. В нем также содержится призыв держать открытыми дороги, аэропорты, погранпереходы и поддерживать порядок в регионе.

В распространенном 15 августа совместном заявлении Госдепартамента и Пентагона отмечается: "В настоящий момент мы завершаем ряд шагов, нацеленных на обеспечение защиты аэропорта имени Хамида Карзая, чтобы дать возможность персоналу США и их союзников безопасно покинуть Афганистан гражданскими и военными рейсами…В течение следующих 48 часов наше присутствие с целью обеспечения безопасности будет расширено почти до 6 тысяч военнослужащих, задачей которых будет исключительно содействие этим усилиям, и мы также возьмем на себя управление воздушным движением.

По информации СМИ, в аэропорту Кабула наблюдается столпотворение. Американским военным пришлось открыть предупредительный огонь, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Несколько человек, по предварительным данным, погибли.

Накануне "Талибан" занял афганскую столицу город Кабул. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. В ночь на 16 августа официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.

В новое правительство Афганистана войдут и те, кто не состоял в рядах движения "Талибан", сообщил телеканалу CNN представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин. По его словам, все те служащие армии и полиции, кто сложит оружие и присоединится к талибам, будут прощены и им будет гарантирована безопасность. Их имена будут включены в специальный перечень, их будут задействовать в качестве резервных сил и будут призывать по мере необходимости. Ранее высокопоставленные руководители "Талибана" заявляли британской газете Times, что хотят обладать абсолютной властью и не согласны на формирование переходного правительства.

Движение "Талибан" намерено в скором времени объявить из президентского дворца в Кабуле о создании "Исламского Эмирата Афганистан". Об этом сообщило 15 августа со ссылкой на представителя талибов агентство Associated Press