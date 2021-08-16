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Кыргызстан сможет импортировать в страны ЕАЭС лишь маркированную воду

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- Евгений Денисенко
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Россия предлагает внедрить обязательную маркировку воды в страна ЕАЭС к 1 марта 2022 года. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который разрабатывает цифровую платформу для беспрепятственного движения товаров через границы стран Евразийского экономического союза.

Предложения РФ по обязательной маркировке питьевой воды уже поступили в Евразийскую экономическую комиссию в этом месяце. Согласно инициативе Министерства экономического развития РФ, страны Союза могли бы принять решение о введении на своей территории идентификации природных минеральных и лечебно-столовых вод уже с 1 декабря этого года. А с 1 марта 2022-го - маркировать и упакованную питьевую и искусственную минерализованную воду.

Именно в эти сроки внедрить обязательную идентификацию производителями и импортерами упакованной минеральной воды, а затем и всей остальной намерена Россия. Онауже провела эксперимент по маркировке бутилированной воды. Он стартовал 1 апреля 2020-го и завершился 1 июня нынешнего года, добровольное участие в нем приняли 319 производителей.

По словам заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова, маркировка воды приведет к снижению объемов нелегальной продукции, формированию здоровой конкурентной среды для бизнеса и гарантирует качество и безопасность этой продукции для потребителей. Вместе с тем, как подчеркнул Юсупов, что введение маркировки не скажется ни на доступности продукции, ни на ее ценах - это подтверждает опыт во всех отраслях, где маркировка уже является обязательной.

"Если говорить о воде, согласно исследованию Научно исследовательского финансового института Минфина, в результате маркировки и ухода с рынка нелегальной продукции, бизнес и государство получат выгоду на уровне дополнительных 12,7 млрд руб. Также произойдет расширение рынка для легальных компаний на 1,690 млрд руб. Унификация требований на уровне России и ЕАЭС усилит экономическую интеграцию и откроет для компаний из каждой страны новые рынки", - добавил заместитель генерального директора ЦРПТ.

В свою очередь, директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии Ваагн Казарян пояснил, что обязательная фиксация сведений о буквально каждой единице товара в привязке к производителю либо импортеру обеспечивает потребителя и контролирующие органы достоверной информацией о продукции и ее происхождении.

"Конечно, само по себе наличие некоего штрихкода на товаре не может гарантировать его безопасность. Но интеграция системы маркировки с другими системами контроля в различных сферах позволяет достичь максимально эффективных результатов в борьбе с контрафактной и фальсифицированной продукцией на рынке", - отметил Казарян.

На данном этапе в рамках всего Евразийского экономического союза приняты решения о введении маркировки в отношении обуви, отдельных товаров легкой промышленности, фотокамер, шин и покрышек, парфюмерии и молочной продукции. Но обязательная идентификация при этом сейчас действует лишь в России. Другой член ЕАЭС - Беларусь - только наметила сроки введения этой меры, тогда как три других государства Союза – Армения, Казахстан и Кыргызстан - обещали присоединиться по мере готовности.


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URL: https://www.vb.kg/404943
Теги:
бизнес, торговля, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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