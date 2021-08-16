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Угроза жизни. Болтурук пояснил, почему на Кумторе ввели внешнее управление

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- Айжан Мамбеталиева
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Сами сотрудники отмечают, что с введением внешнего управления на руднике "Кумтор" произошли заметные изменения в лучшую сторону. Людям стало комфортнее, а главное безопаснее работать. Чтобы добиться этих результатов команде нового руководителя пришлось преодолеть ряд серьезных препятствий.

15 мая "Centerra Gold Inc." отключила доступ сотрудников "Кумтора" к глобальным информационным системам и сервисам. В результате были заблокированы важные системы мониторинга устойчивости бортов карьера.

Старший инженер-геомеханик ЗАО "Кумтор Голд Компани" Саламат Тогузбаев отметил, что канадцы без предупреждений, без каких-либо предпосылок отключили компьютеры сотрудников, добавив, что был ограничен доступ к серверам, с помощью которых сотрудники обрабатывают информацию радаров и других измерительных приборов.

Рудник находится на высоте свыше 4000 метров над уровнем моря, в сейсмоопасной зоне и поэтому одновременное блокирование всех систем и средств связи создало реальную угрозу безопасности и жизни сотрудников.

- Здесь работают 4 тысячи сотрудников, из них в горном отделе более 500 человек. Ездит горная техника, экскаваторы, бульдозеры. Работает очень много людей и любое даже слабое землетрясение может стать триггером и ледник может поехать. Под угрозой оказались жизни сотрудников нашего предприятия. Именно поэтому правительство вынуждено было ввести временное внешнее управление и наладить систему, - рассказывает внешний управляющий Тенгиз Болтурук.

Благодаря слаженной работе трудового коллектива под профессиональным и эффективным руководством внешнего управляющего Тенгиза Болтурука все информационные системы связи были оперативно восстановлены либо заменены на более производительные аналоги. Теперь на рабочем месте сотрудники чувствуют себя в безопасности, а "Кумтор Голд Компани" работает стабильно и в плановом режиме.


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URL: https://www.vb.kg/404951
Теги:
Кумтор, Кыргызстан
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