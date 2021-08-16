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Незабытый президент: организована фотовыставка к 90-летию Темирбека Кошоева

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- Александр Тузов
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Центральный государственный архив общественно-политической документации КР организовал выставку фотографий и документов в честь 90-летия председателя Президиума Верховного Совета Киргизской ССР Темирбека Кошоева (1931-2009).

Материалы выставки рассказывают о том, что Кошоев родился 1 августа 1931 года в селе Кичи-Кемин Кеминского района Чуйской области. После окончания в 1950-м Лесной школы во Фрунзе работал лесничим в Кеминском лесхозе. В 1952-1957 был студентом агрономического факультета Кыргызского сельхозинститута.

Далее быстрый карьерный рост: инструктор ЦК Коммунистической партии Киргизии, второй секретарем Ошского райкома партии, председателем Кара-Суйского райисполкома, заместителем заведующего сельхозотделом ЦК Компартии Киргизии, первый заместитель председателя Ошского облисполкома, начальником облсельхозуправления. С 1966 года - председатель Ошского облисполкома. В 1978-1981 годах - первый секретарь Ошского обкома Компартии Киргизии.

В 1981-1987 годах Кошоева называли "наш президент": он был председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, одновременно, по должности, заместителем Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Функции в основном церемониальные, но очень почетные. К его высоким должностям прилагался большой список регалий: член Центральной ревизионной комиссии КПСС в 1981-1986 годах, кандидат в члены ЦК КПСС в 1986-1989 годах. член ЦК и бюро ЦК Компартии Киргизской ССР, депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 10-11 созывов и Верховного Совета Киргизской ССР 6-11 созывов.

С 1987-го персональный пенсионер Кошоев не отошел от дел, активно занимался общественной работой – реформами децентрализуемого сельского хозяйства Кыргызстана.

Кошоев был награжден орденами "Манас" III степени, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета".

Его дочь Эльмира рассказывала журналистам, что в СССР все председатели президиумов Верховных Советов 15 союзных республик раз в год по месяцу работали в Москве и были "дежурными по стране". Кошоев возглавлял зарубежные делегации от имени СССР. Объездил полмира, побывал почти на всех континентах. Считался вторым человеком в Кыргызстане после первого секретаря ЦК Компартии. Решал вопросы как внутренней, так и внешней политики республики, законодательства и исполнения законов.

Характерное название одной из публикаций, посвященных в последние годы Кошоеву: "Темирбек Кошоев. Человек, которого не хватает стране".


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Теги:
выставка, парламент, партии, сельское хозяйство, юбилей, архив, СССР
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