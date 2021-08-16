Студентка МУК признана "Лучшим студентом стран СНГ-21" в спорте

Студентка первого курса Международного университета Кыргызстана Лейла Абдувалиева удостоилась звания "Лучший студент стран СНГ – 2021" в номинации "спортивные достижения". Ей вручены медаль и диплом первой степени.

В международном конкурсе приняли участие студенты почти из всех стран СНГ. Его участники представляли свои достижения в области науки и техники, спорта, искусства и так далее. А так как у нашей студентки блестящие результаты в спорте, то по совету тренеров и родителей она решила принять участие именно в этом разделе.

Лейла занимается ушу уже много лет. В девять лет стала серебряным призером чемпионата Кыргызстана по ушу. В 17 - кандидатом в мастера спорта, она – член сборной команды страны по ушу. На ее счету немало турниров, в том числе зарубежных, в которых она побеждала либо была призером. В будущем Лейла хочет стать тренером по ушу и учить детей этому древнему виду боевых искусств.

Это уже второй успех кыргызстанских студентов в международном конкурсе стран Содружества. Как сообщалось в VB.KG, "Лучшим студентом стран СНГ-2021" в номинации "наука" стал также наш соотечественник – студент 4 курса факультета "Лечебное дело" Медицинской академии Айдан Иманалиев.