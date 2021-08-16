В Чолпон-Ате проходит международная тренировка водолазов

На озере Иссык-Куль, в Чолпон-Ате, сегодня, 16 августа, на учебно-тренировочной базе водолазной службы при МЧС КР состоялось официальное открытие очередного VIII-го международного тренинга по водолазной подготовке под эгидой Международной организации гражданской обороны (МОГО). Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

Для участия в тренинге Кыргызстан прибыли 24 представителя из 14 стран участниц МОГО: России, Казахстана, Грузии, Армении, Сербии, Туниса, Египта, Ливана, Грузии, ОАЭ, Палестина, Иордании, Бахрейн, Марокко и Саудовской Аравии.

Целью данных тренингов является обучение и обмен опытом, установление постоянного контакта в области водолазной подготовки между спасательными подразделениями из госудрств-членов МОГО.

С приветственной речью выступил заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР Урматбек Шамырканов который отметил, важность и значимость проводимых водолазных тренингов, способствующих развитию международного сотрудничества в области гражданской защиты, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В рамках 12 дневной программы тренингов планируется провести занятия по безопасности и охране труда при выполнении водолазных работ, эффективного использования водолазного снаряжения и оборудования, а также практические погружения под воду на глубину до 40 м.

Кроме того, будут организованы водолазные спуски и поисково-спасательные работы которые будут выполнятся галсом, полосами, кругами, подводная фото- и видеосъемка, погружение с берега и водолазных катеров, поиск и подъем учебных манекенов и предметов.

Учебные тренинги будут проходить под руководством начальника водолазной службы при МЧС КР майора Эрнеста Жусупова, после окончания тренингов участникам будет выданы сертификаты о прохождении тренинга и "личные книжки водолаза", соответствующие требованиям международного стандарта.

К сведению:

Международная организация гражданской обороны (МОГО)- является межправительственной организацией, целью которой является содействие государствам в создании структур, обеспечивающих защиту и помощь населению, а также охрану имущества и окружающей среды перед лицом стихийных и антропогенных бедствий. Эта организация действует с 1972 года. Сегодня в ее состав входят 60 стран мира и еще 16 в качестве наблюдателей. МЧС Кыргызстана входит в МОГО с 2012 года активно участвует во всех мероприятиях.