Список товаров, попадающих под нулевой НДС, уточнен

Кабинет министров уточнил список товаров, подлежащих освобождению от налога на добавленную стоимость. О принятии соответствующего постановления сообщается на сайте правительства.

В список товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке ноль процентов, включены белый сахар, сахар-сырец тростниковый, подсолнечное, сафлоровое и хлопоковое масло, нерафинированное и рафинированное. Мера принята в целях стабилизации рыночных цен на продовольственные товары.

Нулевая ставка НДС для данных видов товаров принята с 1 июля и продлится до 31 августа текущего года.