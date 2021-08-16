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Список товаров, попадающих под нулевой НДС, уточнен

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- Александра Василькова
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Кабинет министров уточнил список товаров, подлежащих освобождению от налога на добавленную стоимость. О принятии соответствующего постановления сообщается на сайте правительства.

В список товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке ноль процентов, включены белый сахар, сахар-сырец тростниковый, подсолнечное, сафлоровое и хлопоковое масло, нерафинированное и рафинированное. Мера принята в целях стабилизации рыночных цен на продовольственные товары.

Нулевая ставка НДС для данных видов товаров принята с 1 июля и продлится до 31 августа текущего года.


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URL: https://www.vb.kg/404960
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