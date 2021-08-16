ЕАБР: Странам ЦА необходим консенсус в водноэнергетической сфере

Недостаточный уровень сотрудничества между странами Центральной Азии в водно-энергетическом комплексе и, соответственно, реализуемые технико-экономические решения приводят к значительным экономическим потерям. Об этом говорится в новом аналитическом докладе "Инвестиции в водно-энергетический комплекс Центральной Азии", подготовленном специалистами Евразийского банка развития.

Авторы доклада проанализировали сложившуюся ситуацию в водно-энергетическом комплексе Центральной Азии (ВЭК ЦА) по итогам 30 лет независимости всех пяти республик (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), оценили уровень сотрудничества между странами в данной сфере и выявили основные вызовы, которые стоят перед ними в решении вопросов ВЭК. Также, как отмечается, было проведено скрупулезное исследование соответствующих реализуемых и перспективных инвестиционных проектов, сделан анализ инвестиционных стратегий основных игроков и государственных программ. На этой основе в докладе представлена предварительная оценка потребностей в капиталовложениях в инфраструктуру энергетического и водного сегментов ВЭК до 2030 года.

По данным, представленным в докладе, оценки ежегодного экономического ущерба и нереализованных экономических выгод достигают 4,5 млрд долларов, что соответствует 1,5 процента регионального ВВП. При этом потери в сельском хозяйстве оцениваются в 0,6 процента, в энергетическом комплексе – 0,9 процента ВВП ЦА. Зато при условии устранения неэффективности ВЭК положительное воздействие может составить 7 процентов ВВП региона на пятилетнем горизонте (22 млрд долларов.). А разница между издержками инерционного сценария и выгодами сценария, подразумевающего укрепление сотрудничества, - достигнуть 20 процентов ВВП.

Резкое ослабление сотрудничества в ВЭК ЦА в 2000-х годах совпало с периодом значительного увеличения нагрузки на энергетический сектор. Активно строили новые и модернизировали действующие генерирующие мощности, это позволило удовлетворять увеличивающиеся потребности за счет собственной генерации. Фактически за последние два десятилетия реализован курс на самодостаточность энергосистем.

Формирование энергосектора Центральной Азии происходило в контексте реализации государственных программ в регионе. С учетом структуры собственности и специфики инвестиционных проектов в ВЭК государство играет ключевую роль в его развитии. В 2020 году лидерами по объемам инвестиций в ВЭК являлись Казахстан (2,783 млрд долларов, или 1,6 процента ВВП) и Узбекистан (1,377 млрд долларов, или 2,4 процента ВВП). В Таджикистане и Кыргызстане инвестиции в капитал ВЭК составили 507 млн долл. (6,3 процента ВВП) и 89 млн долл. (1,2 процента ВПП) соответственно.

В условиях недостаточной инвестиционной привлекательности ВЭК большинства стран ЦА для частного капитала и иностранных инвесторов важным источником финансовых ресурсов выступают многосторонние банки развития (МБР). На данный момент в стадии реализации находится 104 проекта на сумму 10,2 млрд долларов. Лидером по объему финансирования является ЕБРР с портфелем 3,3 млрд долларов, или 32,7 процента от общего объема финансирования МБР в ЦА. Следом идут ВБ – 3,0 млрд долларов (29,6 процента) и АБР – 2,6 млрд долларов (26,2 процента).

Ожидается, что реализация запланированных в ближайшее десятилетие инвестиционных проектов позволит избежать дефицита электроэнергии в регионе, несмотря на увеличение ее потребления. Во всех странах ЦА выявленные инвестиционные проекты направлены в большинстве случаев на удовлетворение потребностей национальной экономики и не обязательно учитывают региональные интересы, что является следствием нескоординированного характера развития ВЭК.

Аналитики Банка делают вывод, что перспективы достижения целей устойчивого социально-экономического развития ЦА в значительной степени связаны с состоянием водных ресурсов. "Вызовы устойчивости энергетического сегмента ВЭК ЦА многочисленны, и для противодействия им каждая страна региона ищет свое решение, – отметил главный экономист ЕАБР и ЕФСР Евгений Винокуров. – Однако основные проблемы в ВЭК ЦА будут связаны с нарастающим дефицитом водных ресурсов. Использование водных ресурсов в ЦА характеризуется высокими темпами роста, что обусловлено как демографическими факторами, так и развитием промышленности и сельского хозяйства – главным образом увеличением ирригации".

"В этом контексте достижение консенсуса по вопросам межгосударственного водораспределения в бассейнах трансграничных рек является ключевой задачей, требующей политической воли и комплексного решения с учетом как социально-экономических и экологических изменений, так и политической ситуации в странах, прилегающих к региону. Задачи по сближению позиций в области совместного использования трансграничных водных ресурсов не могут рассматриваться вне моделей развития экономики каждой страны и экономического сотрудничества в регионе в целом", - подчеркивают авторы доклада.