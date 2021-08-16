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Мэрия Бишкека: Сделай прививку от коронавируса и получи скидку на обувь

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- Н Крайнова
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В Бишкеке столичные власти привлекают частные бизнес-структуры к стимулированию граждан на получение прививки от коронавируса. Первая такая акция проводится мэрией совместно с обувным магазином "LION" - это скидки на приобретение обуви.

"С 16 августа и до 31 декабря включительно жители и гости Кыргызстана, привившиеся от коронавирусной инфекции, могут принять участие в акции и получить дополнительную скидку в 5% от сети обувных магазинов "Lion" по всему Кыргызстану. Скидка действует в течение трех дней после получения вакцины и для граждан и гостей КР старше 18 лет", - сообщает пресс-служба мэрии.

Муниципалитет выражает благодарность за оказанную поддержку в организации такой акции. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в работе по пропаганде и популяризации вакцинации.

Сообщается, что уже сейчас к акции присоединяются и другие магазины и организации.


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URL: https://www.vb.kg/404965
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, COVID-19, вакцинация
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